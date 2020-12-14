"Полный локдаун": О предложениях жителей Ростовской области рассказал губернатор

Василий Голубев рассказал о просьбах горожан. Фото: скрин с прямого эфира "О главном"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, с какими просьбами и проблемами к нему чаще всего обращаются дончане.

Но мнения местных жителей являются абсолютно противоположными. Большинство обращений, конечно, связаны с COVID-19. Некоторые дончане яростно требует полного локдауна Ростовской области. Другие же, наоборот, просят открыть фудкорты и другие общественные пространства, которые оказались закрыты из-за коронавируса.

- Мы воспринимаем проблемы каждого и понимаем, что они могут иметь право на свое мнение. Но мы действуем сообразно обстановке. Непререкаемый приоритет - это здоровье и самочувствие жителей Ростовской области, их жизни, - сообщил в прямом эфире телепрограммы "О главном" Василий Голубев.

Кроме того, губернатор отметил, что полный локдаун - это будет самая крайняя мера, но пока вводить его нет необходимости.

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