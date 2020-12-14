В Ростове две недели не могут отыскать пожилого мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже две недели разыскивают без вести пропавшего пожилого мужчину.

60-летний Валерий Андреевич Захаров ушел из дома еще 30 ноября и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с близкими он тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост мужчины около 170-175 сантиметров. Он среднего телосложения и имеет седые волосы и зеленые глаза. Во что был одет на момент исчезновения неизвестно.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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