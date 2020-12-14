"Интересная история": почему Василий Голубев не хочет делать 31 декабря выходным

Василий Голубев объяснил, почему не сделает 31 декабря выходным днем. Фото: скрин с телепрограммы "О главном"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался делать 31 декабря официальным выходным днем.

В прямом эфире телепрограммы "О главном" он объяснил свою позицию по этому вопросу. Голубев заверил, что действует исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Одна интересная история, я вам расскажу: если я объявлю этот день выходным, то в соответствии с законом нашей страны я объявлю его для работников органов власти. Все остальное решается на федеральном уровне. Так что, это обычный день. Решений по этому поводу новых пока не принималось, - высказал свое мнение губернатор донского региона.

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