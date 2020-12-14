Дончанам предложили принять участие в акции "Новый год в каждый дом"

Дончанам предложили поучаствовать в доброй акции. Фото: администрация Новочеркасска

В донском регионе местным жителям предложили принять участие во всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

Цель ее состоит в том, чтобы подарить праздник тем детям, чьи родители работают врачами и помогают местному населению побороть опасный вирус в период всемирной пандемии. Акция будет проходить под эгидой добровольческого корпуса Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

- Когда в стране отменены традиционные новогодние елки, за дело берутся волонтеры, которые на целый месяц становятся волшебниками и в образе Дедов Морозов и Снегурочек дарят праздник детям во всех регионах России, - сообщили в пресс-службе городской администрации Новочеркасска.

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Старые лампочки и батарейки можно сдать во время акции в Ростове.

Акция продлится до конца месяца.

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