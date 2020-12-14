Пообещал починить крышу и скрылся с 35 тысячами рублей

В Ростовской области поймали мужчину по подозрению в мошенничестве Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В местный отдел полиции Родионово-Несветайского района обратился местный житель и сообщил, что к нему пришел мужчина, который представился кровельщиком и предложил свои услуги по весьма выгодной цене, но затем попросил 35 тысяч рублей для того, чтобы закупить все необходимые стройматериалы. Как только злоумышленник получил деньги и уехал, он перестал выходить на связь.

Правоохранители занялись поисками подозреваемого. Вскоре, им удалось найти и задержать 43-летнего жителя города Шахты, который ранее, к тому же, уже был судим за подобное преступление.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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