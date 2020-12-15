В Ростовской области местный житель сгорел в огне

В Ростовской области потушили частный дом. Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области пожар унес жизнь местного жителя.

Инцидент произошел в понедельник, 14 декабря, около половины первого дня в поселке Горняцкий Белокалитвинского района. На улице Шахтной по неизвестной причине вспыхнул частный дом. Пожарных к месту происшествия вызвали соседи, заметив черные клубы дыма и почувствовав острый запах гари.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 56 квадратных метров. Пожарные приступили к тушению огня. Огонь был локализован уже в 12:37, а полностью потушен в 12:48.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Известно, что в огне погиб мужчина, его личность в настоящее время устанавливается. Причина возгорания до сих пор остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

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Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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