Высаженные с нарушениями деревья обнаружили в Ростове

В центре Ростова посадили деревья с нарушениями Фото: "КП" Архив

В донской столице подрядчик нарушил требования контракта во время проведения работ по высадке деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Муниципальный контракт заключили с компанией «Дорстрой». Согласно ему, в Кировском районе города сотрудники высадили 68 деревьев, но, как потом стало известно, не тех, что были необходимы. Новые растения появились на улицах Максима Горького, Текучева, а также в переулках Крепостной и Журавлева.

- Новые растения не соответствовали требованиям контракта. Заказчик не принял работы, после чего была проведена претензионная работа, - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что компания заменила деревья на крупномерные.

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