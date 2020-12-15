В Ростовской области ищут пропавшую блондинку из Новочеркасска

Родственники пропавшей ничего не знают о ней уже более трех недель. Фото: "Лиза Алерт Юг"

Волонтеры регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт Юг" ищут пропавшую 53-летнюю Беловол Татьяну Анатольевну. Женщина пропала 20 ноября. Почти месяц от нее нет никаких вестей.

Пропавшая дончанка не отвечает на телефонные звонки обеспокоенных родственников, смс-сообщения и молчит в мессенджерах. Татьяна Белоговол также не выходит в социальные сети. Близкие люди опасаются, что она попала в беду.

В поисковом отряде "Лиза Алерт Юг" отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи, уходе и заботе. Она может находиться в любом населенном пункте донского региона.

Рост пропавшей дончанки составляет около 170 см. Она среднего телосложения, у нее белые волосы средней длины, серо-голубые глаза.

В день исчезновения могла быть одета в серую куртку или шубу.

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Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении пропавшего Василия Ивановича Шевцова, то просьба сообщить по телефону: 88007005452 или в полицию – 02 или 102.

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