Внимание абонентам ГК «Чистый город»: изменился адрес приёма

Фото: ГК «Чистый город»

С 14 декабря изменился адрес приёма абонентов Ленинского района донской столицы.

Физические и юридические лица этого района Ростова-на-Дону теперь обслуживаются в центральном офисе регоператора ГК «Чистый город». Все вопросы, связанные с перерасчётом, корректировкой лицевого счёта, заключением договора на предоставление услуги по вывозу ТКО потребители могут решить по адресу пр. Соколова, 84. Часы приёма центрального офиса: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.

Офис на пр. Нагибина, 27 продолжает работу в штатном режиме и принимает потребителей Октябрьского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону.

Напомним, получить консультацию по вопросам обращения с ТКО можно, позвонив на горячую линию по номеру: 8 800 707 05 08.