Жена Тарасова удивила элегантным образом

Анастасия Костенко провела 14-ый эфир. Фото: Instagram Анастасиb Костенко

Стиль ростовчанки Анастасии Костенко, которая является третьей супругой футболиста Дмитрия Тарасова, всегда подвергался критике. Но после очередного эфира телешоу хоккейного клуба с участием дончанки, кажется, мнение людей изменилось в лучшую сторону.

Анастасия предстала перед людьми в скромно платье бежевого цвета, которое эффектно подчеркнуло фигуру и красоту начинающей телеведущей. Как отметила сама девушка, это уже ее 14-ый эфир. Несмотря на нападки злопыхателей после первого эфира, жена футболиста продолжает вести программу о спорте.

В комментария в личном профиле Анастасия Костенко сорвала уйму комплиментов. Люди со всех уголков стран писали ей о том, чтобы именно так она одевалась впредь. Послушает ли дончанка советы "диванных" экспертов - покажет время.

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