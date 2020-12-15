Ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса снизил ВТБ

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Ставки по кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса на 2-2,5 п.п. снижает ВТБ. Новые ставки от 8% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей.

- Понимая сложную финансовую ситуацию, в которой из-за пандемии COVID-19 оказался малый и средний бизнес, мы решили дополнительно поддержать компании среднего и малого бизнеса и снизить базовые процентные ставки по кредитам, − сообщил заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. - Увеличение доступности кредитов на развитие российского бизнеса – наша стратегическая задача. Ставка от 8% годовых является одной из самых низких на рынке и позволит предпринимателям, сэкономив на кредитных платежах, реализовать свои планы.

Известно, что кредитные продукты ВТБ рассчитаны на широкий круг задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса. Финансирование по сниженным ставкам доступно представителям среднего и малого бизнеса по программам банка на различные сроки и цели, включая рефинансирование ранее оформленных кредитов в других банках. А заявки на кредиты принимаются во всех регионах присутствия.

К слову, ВТБ фиксирует стабильную кредитную активность предпринимателей. Так, в 2020 году банк нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10% до 1,4 трлн рублей. Значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и торговли (25%). 11% приходятся на сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов. Также среди лидеров − транспорт и инфраструктурное строительство (6%).

При этом более 85% действующих кредитов выдано на срок один год и более. Самыми востребованными по целям финансирования по-прежнему являются оборотные кредиты. А обращения клиентов среднего и малого бизнеса по вопросам