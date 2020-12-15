В аварии на донской трассе погибли двое

Медики констатировали смерть водителя и пассажира. Фото: Архив КП

Женщина на иномарке "Хендай Солярис" в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области попала в аварию. На покрытой льдом донской трассе 32-летняя автомобилистка не смогла справиться с управлением машиной.

По предварительной информации, водитель в какой-то момент съехала с автомагистрали и врезалась в дерево.

Удар был такой силы, что автомобилистка и ее 38-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Прибывшие на место сотрудники УГИБДД зарегистрировали аварию и смерть двоих людей. Медики уже ничем не смогли помочь попавшим аварию.

Сейчас по факту инцидента специалисты проводят проверку. Им предстоит установить подробности произошедшего ДТП.

Стоит отметить, что сейчас на дорогах из-за резкого изменения температуры воздуха может появляться лед. Автомобилистам советуют строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, стоит и вовсе отказаться от поездок из-за высокой вероятности аварий.

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