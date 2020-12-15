О получении компенсаций за путевки можно узнать по горячей линии в Ростове

Люди могут уточнять информацию по вопросам детских путевок. Фото: Архив КП

В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам, связанным с выплатой компенсаций за путевки в санаторные и оздоровительные лагеря для детей.

Обратиться с вопросами к специалистам смогут те жители Ростовской области, которые уже оплатили поездки в санаторий или детский лагерь, а также те, кто только собирается купить путевку.

Тематическая горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45.

В праздничные дни звонки будет принимать автоответчик. Поэтому дончанам рекомендуют все же звонить по будням.

Сейчас в Ростове-на-Дону работает «горячая линия» по коронавирусу. Операторы консультируют людей и регистрируют вызовы врачей на дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пусть моя сестричка выздоровеет»: о чем дети просят Деда Мороза

Ростовский волшебник рассказал, какие подарки ребятня просит на Новый год и что дарит Снегурочке (подробности)

АЛЛО!

Звонить на «горячую линию» по вопросам, связанным с выплатой компенсаций за путевки в санаторные и оздоровительные лагеря для детей, дончане смогут по номеру: 8 (863) 234-00–99.

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.