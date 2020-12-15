Отключения света 15 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. фото: Архив КП

Отключения света 15 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Многие ростовчане останутся без света в середине рабочей недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причина отключений - работы по профилактике аварийных ситуаций.

15 декабря с 09:00 до 17:00:

- Свободы 4, 8/1, 12; ул. Закруткина 3-5/7, пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38,ул. Природная 1-41, 2-34.

15 декабря с 10:00 до 16:00:

- Козлова 53-61, 54-60; ул. Нефедова 59-61; пер. Братский 117-123, 146; пер. Доломановский 114-130,ул. Зенитчиков 37-65, 40-62; пер. Гвардейский 78-106; ул. Козлова 30-52, 29-51; ул. Коровкина 48-78, 47-79; ул. Дранко, 16-я улица 64-102, 77-127; пер. Доломановский 111-133; ул. Нефедова 27-52, 34-42, ул. Орбитальная 78, 78\1, 78\2, 80, 82, 82\1; ул. Вселенная 7.

С 15 декабря по 16 декабря с 09:00 до 17:00:

- 34-я линия 46-64, 39-51; ул. 36-я линия 60-92, 41-89; ул. 38-я линия 18-74, 29-89; ул. Тюхряева 40-62, 41-67, ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; пер. Казачий 1-7, 2-6; ул. Кузнечная 102-122; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504; ул. Судостроительная 45-49, пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4

С 15 по 18 декабря с 09:00 до 17:00:

- Борковского 29-53, 26-40; ул. Победы 23-35, 2-46; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Лесозащитная 91-127, 104-144; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. 1-я Грамши 67-91, 78-94; ул. 2-я Грамши 101-125, 128-162; пер. Адлерский 17-41, 20-32, Бул. Комарова 1\1, 18, 18\1, 18\2, 20, 20\1, 20В, 20\2, 20\3, ул. Сейнерная 37, 46-58; ул. Войкова 101-105; пер. Аэроклубовский 15-29, 30

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