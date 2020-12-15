Спортивных ростовчан стало больше, подсчитали чиновники

Жители Ростовской области чаще занимаются спортом и участвуют в соревнованиях. Фото: Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону

Власти донского региона подытожили результаты стратеги развития физической культуры и спорта в Ростовской области в 2020 году. Оказалось, что за год на Дону стало больше людей, занимающихся любительским спортом.

Количество таких людей, по подсчетам чиновников, увеличилось в 1,6 раза. Спортом в регионе занимаются почти 2 млн человек.

- Показатель позволил Ростовской области занять 5-е место в России, - отметил замгубернатора Игорь Гуськов.

Как рассказали в региональном правительстве, в Ростовской области в семь раз выросло и число людей, которые занимаются адаптивной физкультурой. Отчасти это связано с тем, что на Дону регулярно проводятся соревнованиям для людей с ограниченными возможностями.

В состав спортивных сборных команд России в этом году попали 536 донских спортсменов с ограниченными возможностями.

Чиновники надеются, что к 2030 году станет больше людей, занимающихся игровыми видами спорта. К этому времени, как рассчитывают в администрации, будут отремонтированы и достроены около 290 спортивных объектов.

Всего власти планируют создать 14 спортивных кластеров, которые будут расположены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Белой Калитве, Шахтах, Азове и Волгодонске и других населенных пунктах.

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