Инспектора пытался задавить водитель КАМАЗа в Калмыкии

Водитель грузовика умышленно нажал на педаль газа, считают следователи. Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Яшкуль примерно в 80 километрах от Элисты водитель грузовика направил свою машину на инспектора Ространснадзора на посту досмотра. Следователи считают, что сделал он это умышленно.

Инцидент произошел несколько дней назад возле поста для измерения габаритов и веса грузовиков. Инспектор посчитал, что грузовой автомобиль не соответствует требованиям по загруженности и дал сигнал водителю остановиться. Водитель, тем не менее, наоборот умышленно нажал на педаль газа, считают следователи. Грузовик ударил инспектора по касательной, его отправили в больницу, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Калмыкия.

На водителя завели уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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