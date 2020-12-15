Многокилометровая пробка образовалась в центре Ростова-на-Дону

Пока неизвестно, что привело к транспортному затору. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону образовалась многокилометровая пробка. Данные о дорожной ситуации опубликованы в сервисе «Яндекс Карты».

Транспортный затор начинается еще на проспекте Нагибина от площади Ларина. В пробку попали водители, направляющиеся в сторону центра.

После площади Гагарина проезд затруднен на проспекте Ворошиловском в сторону Нагибина. Кроме того, пробка зафиксирована от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Большой Садовой.

Точная причина пробки неизвестна. Информации о ремонтных работах и авариях пока нет.

Пробка образовалась на проспектах Воршиловском и Нагибина. Фото: https://yandex.ru/maps/

Напомним, серьезная авария произошла ночью 14 декабря в поселке Каменоломни. 32-летняя водитель иномарки «Хендай» не справилась с управлением. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. В результате автомобилистка и ее пассажир погибли на месте происшествия.

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