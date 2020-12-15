Как носить маски, чтобы не получить штраф: в мэрии Ростова рассказали о новогодних правилах

Ростовчанам придется соблюдать правила безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса внесла смуту даже в главный зимний праздник. Ростовчане будут отмечать Новый год в особых условиях. Людям придется отказаться от запуска фейерверков в общественных местах, а также подпортить общее впечатление от новогодних нарядов защитными масками.

Как рассказали ростовские чиновники во врем заседания антитеррористической комиссии, жителям донской столицы можно обойтись без медицинской маски, находясь возле общественной городской елки только в том случае, если рядом никого нет. Во всех остальных ситуациях маска непременно должна быть на лице. В противном случае придется оплачивать штраф.

В общественном транспорте медицинская маска - обязательна. Ростовчане не смогут поехать куда-либо без этого средства индивидуальной защиты.

При посещении общественных заведений, например, ресторанов и кафе придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Ростовчанам рекомендовали отказаться от общения с посторонними людьми.

В кинотеатрах, зрительных залах, на стадионах и концертных площадках заполняемость должна быть не более 40%. Людям непременно нужно быть в медицинских масках, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Пенсионеры в такие заведения допущены не будут из-за того, что они хуже всего переносят ковид. Малейшая вероятность заражения несет огромную опасность для их жизни и здоровья.

Кроме того, в регионе действует запрет на запуск фейерверков в общественных местах с 22:00 до 7:00 утра. Нарушителям придется заплатить штраф от 2 до 200 тысяч рублей.

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