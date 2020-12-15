Стало известно, кто назначен новым министром ЖКХ Ростовской области

Михаил Солоницин. Фото: правительство РО

Сегодня, 15 декабря, губернатор Ростовской области назначил нового министра ЖКХ по региону. Как поясняется на сайте донского правительства, соответствующий указ уже подписал Василий Голубев. Стоит сразу сказать, что кресло министра пустовало в течение нескольких месяцев.

Руководителем коммунального министерства стал бывший глава администрации города Зверево 50-летний Михаил Солоницин. На своем посту он работал с 2018 года.

В его краткой биографии сказано, что он родился в Новошахтинске. В 1992 получил высшее образование по специальности «Технология машиностроения» в Новочеркасске. Спустя 13 лет защитил второй диплом. Работать начал с должности токаря на шахте имени «Комсомольской правды». Затем в течение почти десяти лет занимал различные посты в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго», а после стал заниматься бизнесом.

С 2009 по 2018 год Михаил Солоницын был заместителем главы администрации Новошахтинска по вопросам ЖКХ и транспорта, а после стал градоначальником Зверево.

Напомним, что должность министра жилищно-коммунального хозяева была вакантной несколько месяцев. В марте этого года с поста ушел Андрей Майер, работавший в правительстве в течение четырех лет.

АЛЛО!

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