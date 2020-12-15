Некоторым жителям ЗЖМ советуют заранее запастись питьевой водой Фото: Дмитрий ДНЕПРОВСКИЙ

Отключение воды в Ростове-на-Дону, 17-18 декабря 2020: где и когда. В эти дни из-за технических работ на недавно построенном водоводе временно отключат холодную воду в многоквартирных домах некоторых жителей донской столицы.

Так, в четверг, 17 декабря, с 09:00 до 08:00 утра 18 декабря будет прекращено холодное водоснабжение в границах: Еременко – Мадояна, а также Предботаническая - Доватора.

В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону в некоторых многоквартирных домах в течение суток подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах: Доватора – Мадояна – Маршальская - Полигонная.

- Неудобства вызваны переврезкой нового водовода диаметром 400 мм, который расположен на Мадояна, - отметили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

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