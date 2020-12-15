Губернатор опроверг введение карантина в Ростовской области

Василий Голубев сообщил, что такие слухи распространились в сети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Василий Голубев опроверг сообщения о том, что в Ростовской области ужесточат ограничения. Об этом он рассказал на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.

По словам губернатора, в сети распространяется информация том, что донские власти примут решение закрыть все общественные места и учреждения. Якобы до 17 января приостановят работу кинотеатры, школы, спортивные объекты, работающие с физлицами офисы и другие организации. Губернатор сообщил, что такое решение не принималось.

— Распространяемая информация о якобы состоявшемся заседании не соответствуют действительности. Никаких документов не подписывалось. Решений подобного характера не принималось. Пожалуйста, пользуйтесь официальными источниками информации, — прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, в декабре в Ростовской области появились новые ограничения. Так, с 1 числа сократилась допустимая заполняемость зрительских мест на стадионах и в кинотеатрах. Стадионы могут заполняться только на 25%, кинотеатры — на 40%. При этом зрителей нужно рассадить равномерно.

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