Пять городов и районов Ростовской области провалили вакцинацию против гриппа

На некоторых территориях привили меньше 60% жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько городов и районов Ростовской области провалили вакцинацию против гриппа. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Напомним, территориям рекомендовали привить около 60% населения. В пяти территориях этот показатель оказался ниже.

— Гуково — 39,3%; Дубовский район — 51%, Константиновский район — 53%, Куйбышевский район — 53%, Миллеровский район — 55%, — уточнил Сергей Бондарев.

Теперь главы территорий должны будут направить объяснительные в правительство. На их основе будет представлен доклад губернатору.

При этом в ряде городов и районов привили более 60 процентов населения. Например, в Аксае — 62%, в Кагальницком и Чертковском районах — 61,5%.

Ранее «Комсомльская правда» рассказывала, что нужно знать о вакцинации против гриппа. На основные вопросы о прививках ответила заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники №10 Евгения Криничная.

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