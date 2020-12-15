Разделять просто: ростовчанам предлагают показать, как они сортируют отходы

Фото: ГК «Чистый город»

Регоператор ГК «Чистый город» приглашает жителей Ростова-на-Дону принять участие в экологическом конкурсе «Отходы разделяй - природу Дона сохраняй».

Его условия просты: необходимо снять фото/видео сюжет о том, как вы с домочадцами разделяете отходы на два типа – органические и неорганические. Именно такая система дуального сбора начала действовать на пилотных контейнерных площадках Ростова-на-Дону с октября этого года.

Затем следует разместить это видео в Инстаграм, отметив друзей под своим постом с хештегом #отходыразделяй_природудонасохраняй, и подписаться на официальный аккаунт «Чистого города» @cleancity161.

Итоги конкурса регоператор подведёт 21 декабря. Победителей ждут ценные призы.

Напомним, этой осенью в рамках пилотного проекта по раздельному сбору отходов жители Ростова-на-Дону стали выбрасывать отходы в два типа контейнеров с белой (пищевые отходы) и жёлтой (непищевые отходы) маркировкой.