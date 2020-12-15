Стало известно, кто рассудит матч ФК "Ростов"- ЦСКА

Футболисты готовятся к предстоящей игре. Фото: пресс-служба ФК«Ростов»

Как рассказали в пресс-службе желто-синих, главным арбитром игры назначен 34-летний Владимир Москалев. Его ассистентами выступят Максим Гаврилин и Арам Петросян. Резервным арбитром этого матча назначен рефери Иван Сиденков.

Окрыленные победой в предыдущем матче фанаты желто-синих с нетерпением ждут игру 19-го тура РПЛ "Ростов" – ЦСКА. Встреча пройдет в донской столице в четверг, 17 декабря.

Этот матч для ростовчан может стать знаменательным. В минувшем матче против футбольного клуба "Ахмат" желто-синие выиграли на выезде у соперников со счетом 0:1. Победа позволила донскому клубу ворваться в зону еврокубков, отыгравшись за предыдущие поражения.

Сейчас "Ростов" находится на четвертой строчке рейтинга российской Премьер-Лиги. Донской клуб все еще уступает "Зениту", "Спартаку" и ЦСКА. Команду отделяет от лидера рейтинга всего шесть очков.

Эксперты считают, что у желто-синих есть все шансы отыграться и улучшить место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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