Голая «Мисс Россия» рассказала, почему поздно ложиться спать

Певица старается успевать заниматься спортом. ФОТО: "Инстаграм" Татьяны Котовой

Обладательница титула «Мисс Россия», красавица-блондинка, певица Татьяна Котова опубликовала в своем «Инстаграме» очередное провокационное фото. На снимке Татьяна запечатлена абсолютно обнаженной. Девушка лежит на кровати и прикрывает свои прелести шелковой простыней.

А ниже под постом Татьяна рассказала о своем нелегком графике. По ее словам, она почти весь декабрь не спит.

Татьяна Котова считает, что ей не хватает медитации. ФОТО: "Инстаграм" Татьяны Котовой

- Поздно ложусь. Мало сплю. Стараюсь успевать заниматься спортом, питаться полезным, планирую сразу несколько проектов на следующий год, работаю на съемках все чаще организатором и моделью, - рассказала девушка.

Красавица подчеркнула, что ей сильно не хватает медитации.

Ранее «Комсомольская правда - Ростов» сообщала, что из-за напряженного графика Татьяна вынуждена есть и наносить макияж прямо в салоне.

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Татьяна Котова рассказала, что может изменить ее жизнь

35-летняя Татьяна Котова поделилась с фанатами неожиданным признанием. Красавица-блондинка рассказала о том, что может изменить ее будущее.

- Говорят, что когда девушка хочет изменить жизнь , она делает каре, ну, или другой цвет волос. Мне достаточно классной укладки в красивом месте, - рассказала Татьяна Котова.

АЛЛО!

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