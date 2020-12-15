Мужчина из Новочеркасска носил при себе больше 20 доз наркотика

Мужчину задержали после дачи признательных показаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ростовской области может надолго отправиться в тюрьму за хранение и распространение наркотиков. 39-летнего дончанина задержали полицейские во время спецоперации.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина был ранее судим за хранение запрещенных веществ. Во время личного досмотра полицейские нашли у дончанина 22 пакетика с подозрительным порошком белого цвета, общий вес которого превысил 36 грамм.

Экспертиза установила, что изъятое полицейскими вещество является сильнодействующим наркотиком, который способен не только затуманить рассудок человека, но и убить его.

- Во время допроса мужчина рассказал о том, что хранил вещество для дальнейшей продажи, - отметили в региональном ГУ МВД.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Распространение наркотиков".

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