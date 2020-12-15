РФС отменил желтую карточку Хаджикадуничу

Хаджикадунич может помочь клубу в предстоящей игре. ФОТО: футбольный клуб "Ростов"

Специальная комиссия Российского футбольного союза отменила решение арбитра, показавшего желтую карточку игроку ФК «Ростов» Деннису Хаджикадуничу в матче против ФК «Ахмат».

Арбитр Николай Волошин показал «горчичник» ростовскому защитнику в начале игры. Арбитр посчитал, что защитник ударил сзади по ногам полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериша.

В РФС пришли к выводу, что арбитр вынес ошибочное решение, ростовчанин правил не нарушал. Желтая карточка в матче с грозненским клубом могла стать четвертой по счету в сезоне у Хаджикадунича. Если бы решение осталось в силе, защитника не допустили бы к следующей игре.

Следующий матч с участием ФК «Ростов» пройдет 17 декабря, ростовский клуб встречается с ЦСКА. Уже известен арбитр матча.

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