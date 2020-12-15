Экс-сотруднику ФСИН в Калмыкии дали условный срок за взятки

Сотрудника обязали выплатить государству крупную сумму. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Элисте городской суд признал виновным во взяточничестве бывшего сотрудника республиканского управления ФСИН. Его, по решению суда, лишили звания.

Сотрудник ФСИН, как считает следствие, вымогал и получал взятки от руководства одной из волгоградских коммерческих компаний. Компания поставляла товары для нужд ФСИН, сотрудник обещал не препятствовать их приему. В 2018 и 2019 годах обвиняемому выплатили около 285 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Калмыкия.

Суд назначил госслужащему три года условно и обязал выплатить штраф — 250 тысяч рублей. Бывшего сотрудника лишили звания и запретили работать в правоохранительных органах несколько лет. Приговор не вступил в силу.

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