Пожар в Новочеркасске: спасатели подключили пожарный поезд

Специальную технику подключили для ликвидации огня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели задействовали специальный пожарный поезд для ликвидации крупного возгорания в здании одного из цехов в Новочеркасске.

К моменту, когда пожарные приехали на место ЧП, огонь охватил площадь около 700 квадратных метров. Затем возгорание распространилось на тысячу квадратных метров. Около семи вечера огонь локализовали.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около четырех часов дня. Здание находится на улице Газетной, в нем помещаются цех и склад. Возгорание ликвидируют более 50 спасателей, задействованы несколько десятков единиц техники.

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