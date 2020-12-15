Упорный бизнесмен: владелец точек по продаже ритуальных услуг восстановил их после сноса

В Ростове три раза снесли незаконные ларьки одного и того же владельца. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону местный владелец ларьков по продаже ритуальных услуг и товаров уже неоднократно возвращал на место свои незаконно установленные ларьки после сноса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В первый раз, в феврале уходящего года, были обнаружены и снесены 16 незаконных ларьков, в которых торговали ритуальными товарами на улице Добровольского, 42/1. После этого, в апреле, ларьки снова появились на том же месте и вновь были демонтированы, но уже в количестве 13 штук.

После этого собственник решил сменить место дислокации и расположил свои ларьки на улице Орбитальной неподалеку от Северного кладбища, но их все равно снесли в июне 2020 года.

Власти отметили, что уже неоднократно сталкиваются с таким вопиющим упорством со стороны торговцев. Иногда даже они противодействуют сносу и к этому приходится подключать сотрудников полиции.

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