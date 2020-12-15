Дополнительные налоговые льготы ввел донской губернатор

В Ростове внесли новые поправки в закон "О региональных налогах" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донском регионе внесли поправки в закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес их в Законодательное Собрание. Планируется с их помощью расширить категории граждан, которые имеют льгота на транспортный налог. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Согласно им лица, участвовавшие в ядерных испытаниях и ликвидации аварий на ядерных установках, освобождаются от уплаты транспортного налога.

Кроме того, вносятся и те поправки, с помощью которых будет расширена область применения патентной системы налогообложения. Сейчас уточняются виды предпринимательской деятельности и физических показателей, при наличии которых устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

- Предлагаемые в областной закон изменения направлены на создание благоприятных условий для перехода с уплаты единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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