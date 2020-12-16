Сильный снегопад накроет Ростовскую область

В северных районах Ростовской области ожидается сильный снегопад Фото: "КП" Архив

Спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону. Известно, что снегопад накроет Ростовскую область. Речь идет о ее северной части

Так, по данным Росгидрометцентра, в этих краях в период с 06:00 и до 09:00 часов начнется очень сильный снег. Такая погода продержится там до конца суток 16 декабря.

Спасатели предупредили о возможном возникновении сложностей на дорогах. Есть вероятность появления гололеда, сильных снежных заносов, а также налипания снега на линиях электропередач. А жителям частных домов следует заранее "вооружиться" лопатами для расчистки снега.

Кроме того, лучше без необходимости не выходить на улицу, а на дорогах водителям быть предельно внимательными и осторожными. Что касается донской столицы, то днем ожидается до плюс двух градусов выше нуля и без осадков.

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Осадки ожидаются ранним утром.

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