Голкипер ФК "Ростов" Денис Попов покинул клуб

Футболист продолжит карьеру в другом клубе. Фото: Instagram Денис Попов

17-летний вратарь ФК "Ростов", ставший известным после матча против ФК "Сочи", продолжит профессиональную карьеру футболиста в другом клубе. Пока в каком именно не знает и он сам.

Заявление о своем уходе голкипер сделал на своей странице в Instagram. Спортсмен поблагодарил тренерский штаб, партнеров по команде, руководство клуба и футбольных фанатов, поддерживающих его все то время, что он был в клубе.

- Мне было приятно работать с каждым из вас,- сообщает Денис Попов. - Дорогие болельщики, спасибо большое вам за сумасшедшую поддержку, за ту энергию, которой вы заряжали нас с трибун. Без вашей поддержки не было бы таких результатов, которые сейчас имеет клуб.

Юный воспитанник "Ростова" Денис Попов является рекордсменом по количеству отраженных ударов в РПЛ. Футболист совершил 15 сейвов, а также отбил 11-метровый удар в матче против «Сочи» в сезоне-2019/2020.

Известно, что с Денисом Поповым не продлили контракт. Документ завершает свое действие в январе 2021 года.

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