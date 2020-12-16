В Ростове-на-Дону в посылке из Великобритании нашли гашишное масло

Сотрудникам ведомства предстоит установить детали преступления. Фото: Архив КП

В Ростовской области нашли посылку с запрещенным веществом. Ее вскрыли после информации о возможном контрабандном перемещении наркотиков.

В одном из почтовых направлений обнаружили прозрачные капсулы с маслянистым веществом светло-коричневого цвета. Они имели резкий запах. Всего специалисты изъяли 40 капсул.

Препарат был отправлен на экспертизу. Эксперт выяснил, что представленные на исследование образцы содержат активный компонент тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – маслом конопли - гашиша. Общий вест запрещенки составил 25,48 грамм.

Специалистами Ростовской таможни возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере". Сотрудникам ведомства предстоит установить личность отправителя.

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