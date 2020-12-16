Вакцина от коронавируса Ростове-на-Дону 2020: где делают первые прививки

Вакцина от коронавируса Ростове-на-Дону 2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону открыли сразу несколько пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Буквально вчера первые дозы "Спутника V" прибыли в донскую столицу. По данным городской администрации, уже сейчас вакцинация проходит на добровольной основе.

В пресс-службе отметили, что прививки делают тем, у кого риск заражения коронавирусом самый высокий. В первую очередь это медицинские работники. Сейчас пункты, где началась вакцинация, открылись на базе ЦГБ и городской больницы №20.

Напомним, буквально накануне власти получили 500 доз новой вакцины. Предварительно им делают тестирование на наличие в крови антител к инфекции. Стоит сказать, что "Спутника V"

В официальных источниках сообщается, что «Спутник V» - первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. Вскоре планируется наладить масштабное производство препарата.