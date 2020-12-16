В Ростове-на-Дону на Доватора сбили пешехода

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Архив КП

Беспечность 32-летнего ростовчанина привела его на больничную койку. На улице Доватора он решил по-быстрому перебежать дорогу в неположенном месте.

Мужчину сбил водитель автомобиля "Хендай Акцент". Авария произошла накануне около 17:00.

По предварительной информации, 33-летний автомобилист ехал в сторону улицы Малиновского. Пешеход попытался перейти дорогу в восьми метрах от пешеходного перехода. Мужчина получил многочисленные травмы. На место ДТП приехала скорая помощь. Медики увезли пострадавшего пешехода в больницу.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, сейчас инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

ЧИТЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мечтала о Питере, а купила козу»: Ростовчанка-дизайнер отказалась от городской жизни ради скотины и огорода

Хрупкая девушка научилась управлять целой фермой и не жалеет о своем выборе (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!