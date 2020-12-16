Водителей предупредили о гололеде в Ростовской области

Ситуацию на дорогах осложнят туман и снегопад. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области и Ростове ожидается гололед. Неблагоприятные погодные условия осложнят ситуацию на дорогах, сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных происшествий.

По данным синоптиков, дороги обледенеют 16 декабря. Гололедица сохранится 17 и 18 декабря. Кроме того, ожидается сильный туман, в отдельных районах — снег.

Жителей Ростовской области просят не передвигаться на авто без необходимости. Во время движения необходимо соблюдать безопасную скорость. Машину лучше оставить на парковочной площадке, не препятствуя работе общественного транспорта. Кроме того, необходимо увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров.

Об осторожности попросили и пешеходов.

— Пешеходам переходить дорогу только в разрешенных местах, подготовить обувь - на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, перед выходом наступить в песок, — говорится в сообщении.

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