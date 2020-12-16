В честь дня рождения вратаря "Ростова" вспоминаем, как он спасал команду

Песьяков был признан лучшим игроком декабрьского матча против "Ахмата". Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 16 декабря, голкиперу футбольного клуба "Ростов" Сергею Песьякову исполнилось 32 года. Он считается один из самых результативных игроков не только команды, но и всего российского чемпионата. В честь этого события клуб сделал подборку лучших моментов. Особо захватывающе выглядят эпизоды, в которых вратарь выручил команду от неминуемых голов.

Один из самых ярких моментов в карьере Песьякова это, конечно, матч против ЦСКА в начале прошлого года. В той встрече москвичи заработала красную карточку и играли в меньшинстве. На последних минутах, когда ростовчане вели в счете 3:2, в ворота дончан назначают 11-метровый удар. Казалось, что победа уходит, вот-вот гости сравняют счет. Весь стадион замер в ожидании, игрок ЦСКА разбежался, пробил, но Песьяков вытащил мяч из угла ворот. На радостях чуть ли не вся команда побежала обнимать вратаря и благодарить его за невероятное спасение.

Стоит сказать, что Сергей Песьяков официально признан одним из лучших вратарей российской Премьер-Лиги. По количеству сухих матчей он занимает третье место среди всех голкиперов. В семи матчах благодаря ему "Ростов" вообще не пропускал голов.

Напомним, Песьяков защищает ворота "желто-синих" с 2017 года. В мае 2019 года голкипера включили в расширенный список сборной России на матчи со сборными Сан-Марино и Кипра.

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