Президентский полк пополнили 15 призывников из Ростовской области

Все призывники прошли строгий отбор Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время осеннего призыва 2020 года 15 парней из Ростовской области отправились служить в Президентский полк Комендатуры Кремля.

Попасть туда - большая удача для призывников. Служба открывает перспективы для дальнейшей карьеры.

Критерии отбора службу в Президентский полк строгие. Комиссия проверяет уровень образования парней, их здоровье, стрессоустойчивость, профпригодность, а также моральные и деловые качества. Обладатели татуировок, сережек и пирсинга к отбору на службу в комендатуры в Кремле не допускаются.

- Особое внимание при отборе уделялось физическим данным призывников: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Ежегодно в Президентский полк попадают только 30 призывников из Ростовской области: 15 во время весеннего призыва и 15 в ходе осеннего.

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