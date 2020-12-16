Рост случаев ОРВИ зарегистрирован в Ростовской области

Медики фиксируют все новые случаи ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области зарегистрирован рост числа случаев ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения Роспотребнадзора.

Медики зарегистрировали более 20,7 тысяч случаев заболевания острой респираторной инфекцией, что выше эпидемиологического порога на 58,5 %. Рост заболевших отмечен среди людей в возрасте от 15 лет и старше. Среди детей показатель заболеваемости снижается по сравнению с предыдущей неделей.

В донской столице за неделю врачи выявили более 7,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что вполовину выше эпидемиологического порога.

Сейчас из-за вспышки ОРВИ в регионе закрыты три детских сада. В Неклиновском районе находятся два из них - это «Золотой Ключик», «Аленушка». В Чертковском районе Ростовской области закрыт «Сетраковский детский сад».

На карантин отправлены семь групп в шести детских садах в Неклиновском, Константиновском районах, а также в городе Шахты.

В связи с резким ростом заболеваемости не работают две школы в Тарасовском и в Чертковском районах.

Частично закрыты 20 классов в 13 школах региона в Таганроге, Азовском, Егорлыкском, Милютинском, Неклиновском, Чертковском, Родионово-Несветайском районах, а также восемь групп в Сальском Казачьем кадетском профессиональном лицее.

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