Рецидивист из Ростовской области попался на краже планшета в гостях

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Архив КП

Поход в гости закончился арестом для 36-летнего батайчанина.

Мужчина пришел к своему приятелю на вечеринку. В какой-то момент шумного застолья гость заприметил дорогой гаджет. Мужчина схватил планшетный компьютер и бросился бежать на глазах изумленного владельца дома. Злоумышленника пытались задержать и окликнуть, однако он скрылся.

Потерпевший решил заявить о дерзкой краже в полицию. Подозреваемый - 36-летний мужчина - был судим за кражи. Полицейские ранее установили причастность мужчины к аналогичному преступлению.

- Общая сумма причиненного ущерба составляет 20 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу. Ему предъявят обвинение по статье "Грабеж".

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