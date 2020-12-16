Меры соцподдержки предложили сохранить в Ростовской области

Губернатор внес соответствующий законопроект. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Василий Голубев внес законопроект, сохраняющий социальные пособия для нескольких категорий жителей. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Предполагается, что полуторную величину прожиточного минимума продолжат получать одинокие пенсионеры и инвалиды первой и второй групп. А также совместно проживающие пенсионеры и инвалиды. Выплаты будут также полагаться семьям с детьми инвалидами.

Напомним, нуждаемость семьи устанавливается по показателю величины прожиточного минимума. Это случаи, когда среднедушевой доход семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума.

Закон «Об адресной социальной помощи» предполагает, что размер пособия определяется как разница между величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом семьи.

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