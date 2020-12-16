Ростовчанка одолжила знакомому машину, тот ее втайне продал

Машину мужчина продал, а деньги стал тратить по своему усмотрению. Фото: Архив КП

Жительница донской столицы стала жертвой жестокого обмана со стороны знакомого. Женщина повелась на уговоры приятеля и на время дала ему покататься на своей иномарке «Киа».

Когда ростовчанка захотела получить автомобиль назад, то была неприятно удивлена. Приятель не отвечал на звонки, смс, сообщения в мессенджерах и соцсетях. Обеспокоенная дончанка была вынуждена обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего ростовчанина. Они начали выяснять, куда пропала машина заявительницы. Оказалось, что знакомый дончанки подделал договор купли-продажи и продал иномарку. Ущерб в полиции оценивают в 700 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Знакомый пострадавшей от аферы женщины находится под подпиской о невыезде.

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