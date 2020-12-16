Ростовчанам за неделю выписали две сотни штрафов за отсутствие масок в автобусах

В общественном транспорте города провели рейд по выявлению нарушителей масочного режима. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В донской столице провели рейд по выявлению людей, не соблюдающих масочный режим в общественном транспорте. За минувшую неделю проверяющие составили 233 протокола на пассажиров и водителей.

Инспекторы проверили около четырех тысяч транспортных средств. Несмотря на высокие риски заразиться коронавирусом, многие люди упорно отказываются от использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.

- 221 протокол составили в отношении пассажиров, а еще 12 оформили на водителей, которые работали без масок, - сообщили в ростовской мэрии.

Всего в первый месяц зимы инспекторы проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте примерно девять тысяч раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Меры соцподдержки предложили сохранить в Ростовской области

Если инициативу одобрят, пособие продолжат выплачивать нескольким категориям граждан (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM