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Ростовчанин продает кроссовки звезды Голливуда Брэда Питта за полмиллиона рублей

Горожанин якобы купил их на аукционе
ДЕНИСОВ Петр
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Скидывать цену хозяин кроссовок звезды Голливуда даже не собирается. Фото: сайт бесплатных объявлений

Скидывать цену хозяин кроссовок звезды Голливуда даже не собирается. Фото: сайт бесплатных объявлений

Снижение доходов в пандемию заставило жителя Первомайского района Ростова-на-Дону искать покупателя для одной из самых ценных вещей, которые у него есть. Мужчина выставил на сайт бесплатных объявлений старые кроссовки с протертой подошвой, а также огромной дыркой в области большого пальца. Заявленная продавцом цена - полмиллиона рублей.

Огромную цену ростовчанин считает обоснованной, ведь, по его словам, именно эти кроссовки на заре своей карьеры носил голливудский актер Брэд Питт. В руки к дончанин они попали якобы после аукциона, но никаких подтверждающих документов у мужчины нет.

Покупатель обуви с ноги всемирно известного актера вынужден будет поверить продавцу на слово.

- В целом носил очень редко, поэтому и сохранились в таком первозданном виде... от кроссовок не избавляюсь, просто очень нужны деньги на постройку дома, - рассказывает продавец.

Мужчина уверяет, что его замучили люди, которые просят скинуть цену.

- Пожалуйста, те, кто будет с просьбой скинуть хотя бы 50 тысяч, сразу говорю - не пишите мне даже. Достали! - заявил автор объявления.

Судя по всему, обувь Брэда Питта дончанин продает с конца ноября. За это время пока так никто и не решился заплатить всю сумму.

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АЛЛО!

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