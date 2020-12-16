Ростовчане позвонили на "горячую линию" по вопросам ВИЧ-инфекции почти 500 раз

Специалисты отвечали на вопросы ростовчан Фото: Екатерина СИМОХИНА

Специалисты регионального отделения Роспотребнадзора подвели итоги работы "горячей линии" по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Операторы информировали людей об эпидемической ситуации в регионе и мерах, которые помогут предотвратить заражение.

За неделю дончане позвонили операторам 479 раз.

- Чаще всего они интересовались вопросами профилактики ВИЧ-инфекции - поступило 143 звонка, а также люди интересовались ростом числа зараженных в Ростовской области, России и мире, - отметили в региональном отделении Роспотребнадзора.

"Горячая линия" прошла в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В течение недели, с 26 ноября по 4 декабря, специалисты надзорного ведомства также проводили лекции и тематические семинары о ВИЧ-инфекции.

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