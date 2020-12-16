"Как барыга с рынка": новый стиль Басты раскритиковали в интернете

Баста примерил на себя новый образ. Фото: Instagram Василий Вакуленко

Ростовский рэпер Василий Вакуленко - Баста - предстал перед поклонниками в необычном виде. Привычную одежду спортивного стиля музыкант заменил на красную кожаную куртку, брюки, черные туфли, белые носки и солнцезащитные очки.

Все эти изменения во внешнем виде артиста пришлись не по вкусу некоторым фанатам. Басту раскритиковали за то, что он выглядит, по их мнению, как "барыга с рынка".

- "Ростовский лук, братан, но тут уже иначе одеваются", "Убил Майкла таким прикидом. Четко". "Вечер в хату", "Не наряжайся так, тебе не к лицу!", "Думала Стасик Михайлов! Вась, не пугай так", - высказывались подписчики.

Впрочем, многие восприняли этот поступок Басты с юмором. Многие отметили, что перемены во внешнем виде могут отразиться на песнях. Это утверждение имеет смысл, ведь совсем недавно рэпер представил новый музыкальный трек, который создан специально для "Реальных пацанов".

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