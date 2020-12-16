Жену тренера "Ростова" Валерия Карпина заподозрили в беременности

Валерий Карпин с супругой - Дарьей. Фото: Instagram Дарья Карпина
Романтичный снимок в социальной сети стал причиной того, что жену главного тренера ФК "Ростов" заподозрили в очередной беременности. Как ранее сообщала "Комсомолка", Дарья Карпина этой весной родила наставнику желто-синих пятую дочку, причем, совместных детей у пары двое.
Супруга Валерия Карпина опубликовали в Сети трогательный снимок. Она целует мужа и держит его за живот. Фотографию Дарья сопроводила провокационной и интригующей подписью: "Сколько человек на фото?".
Если всмотреться в фотографию, то на снимке окажется три человека - Валерий Карпин, Дарья и парень, который читает что-то в телефоне на заднем плане. Его, кстати, можно заметить не сразу.
По какой-то причине некоторые люди решили, что Дарья Карпина таким странным способом решила намекнуть на беременность. Но очаровательная блондинка эти домыслы никак не прокомментировала.
Болельщики уже начали шутить, что вскоре у Валерия Карпина появится своя женская сборная по футболу.
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