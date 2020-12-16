Экс-форвард "Ростова" Элдор Шомуродов стал отцом

Бывшие одноклубники поздравили Шомуродова с обретением нового статуса. Фото: аккаунт ФК "Ростов" в Инстаграм

Бывший форвард ФК "Ростов", а ныне игрок итальянского "Дженоа", Элдор Шомуродов впервые стал отцом.

Супруга 25-летнего футболиста Омина произвела на свет мальчика. А бывшие одноклубники Шомуродова поспешили поздравить новоиспеченных родителей с появлением их долгожданного чада.

- Клуб от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья, - сообщается в официальном аккаунте ФК "Ростов" в соцсети Инстаграм.

Стоит отметить, что Элдор Шомуродов провел за итальянский клуб уже шесть матчей и забил один гол. А за желто-синих он играл с 2017 года по октябрь 2020 года.

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