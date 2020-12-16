В Ростове нашли перевозчика для маршрута № 90а Фото: "КП" Архив

В донской столице подвели итоги конкурса по муниципальному маршруту № 90а.

Тендер был проведен городским департаментом транспорта. Его победителем стала АО АТП № 5. Автобус будет ходить по маршруту "Главный автовокзал – ЖК «Платовский»".

На линии выйдут автобусы среднего и малого класса. В каждом из них установлены эко-двигатели Евро-5. Стоит отметить, что автобусы будут низкопольными и с площадкой для перевозки инвалидов в креслах. Кроме того, транспорт будет оборудован аппарелями, кондиционерами, звуковыми автоинформаторами, электронным информационным табло, а также системами замера воздуха и системами распознавания остановок.

Обслуживание маршрута начнется с 1 января 2021 года.

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Этот маршрут будет обслуживать компания "ИПОПАТ-Юг".

АЛЛО!

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